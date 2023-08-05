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        Haberler Gündem AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: 2023 Ağustos Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman hesaba yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?

        2023 Ağustos Aile Destek Paketi ödeme tarihi: Aile Destek Programı uzatıldı mı?

        Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişmektedir. Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi beklenen Aile Destek ödemelerine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte 2023 Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 14:49
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        • 1

          Aile Destek Programı Temmuz ödemelerinin yapılmasının ardından gözler, Ağustos ayı ödemelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Aile Destek Paketi, 12 ay boyunca kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ve bakanlıkça yapılan ödemelerdir. Peki, "2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?" İşte 2023 Aile Destek Ağustos ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

          Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

          Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

        • 6

          Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 7

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması

        • 8

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        • 9

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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