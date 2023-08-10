Aile Destek Programı ödeme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. Sosyal yardım parasına ilişkin olarak "2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?" araştırmaları hız kazandı. Aile Destek ödemeleri e-Devlet sistemi üzerinden ya da SMS yoluyla gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...