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        Haberler Televizyon 'Aile'de İbrahim Soykan hayatta kalacak mı?

        'Aile'de İbrahim Soykan hayatta kalacak mı?

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde heyecanlı final sahnesi çok konuşuldu. Koruzadeler'in İbrahim Soykan'a ölüm tuzağı kurduğu bölümde bunu öğrenen Aslan, ailedeki hain olduğunu bildiği amcasının sonunu izledi ve onu kurtarmak için hamle yapmadı. İbrahim Soykan'a ne olacağı büyük bir merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:58
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        İbrahim Soykan hayatta kalacak mı?
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi ‘Aile’, her hafta izleyicileri heyecan dolu yeni bir bölümle ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizinin dün akşam yayınlanan 18'inci bölümü; ABC1 20+’da 4.84 izlenme oranı 12.04 izlenme payı, AB’de 4.33 izlenme oranı 13.07 izlenme payı, Total’de 3.10 izlenme oranı 8.73 izlenme payı elde etti. Dizi sosyal medyada da çok konuşulurken, #Aile etiketi ile 4 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

        BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Nedret ve Bedri’nin İstanbul’a gelişi ve marinaya ortak olması Soykan ailesinde dengeleri değiştirdi. Nedret’i getirdiği için Devin’e kinlenen Hülya, bunun bedelini Neşe üzerinden ödetmeye karar verdi. Neşe’nin oturduğu evi Aslan’ın satın aldığını öğrenen Hülya, bu evi bahane ederek kara para aklama suçlamasıyla soruşturmaya Neşe’yi de dâhil etti.

        Hülya ve Nedret arasındaki güç savaşı devam ederken, diğer tarafta da Aslan marinada Bedri’ye karşı hakimiyet mücadelesi verdi. Bedri’nin marinaya bulduğu kiracıları araştıran Aslan, onların gözünü korkuttu. Bunun üzerine Bedri, Aslan’ın düşmanı Cihan ile görüştü. Hülya ile işbirliği yapan İbo ise çocukların vesayetini almak için Leyla’ya kumpas kurdu. Cezaevinde içeceğine yasaklı madde konulan Leyla, her şeyden habersizdi. Hülya çocukların vesayeti için gözünü karartırken Leyla, Kaya ve Zeyno’nun vesayetini Devin’e vererek karşı hamle yaptı.

        Aslan, içlerindeki köstebeğin İbo olduğunu öğrenirken yeni aile masalarında bir yemek düzenleyerek İbo’ya karşı kendi planını kurdu. Bu sırada Koruzadeler de İbo’yu öldürmek için insülin ilacını değiştirerek zehir koydu. Bunu öğrenen Aslan, finalde olaya müdahale etmeyerek İbo’nun sonunu seyretti. İbo ilacın etkisiyle fenalaşırken “İbrahim Soykan hayatta kalacak mı?” sorusunun yanıtı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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        İşte izleyiciyi şoke eden o final sahnesi;

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        'Aile' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aile
        #ibrahim soykan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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