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        Haberler Televizyon 'Aile'de Aslan ve Devin'in ilişkisinden yeni bir dönem başlıyor

        'Aile'de Aslan ve Devin'in ilişkisinden yeni bir dönem başlıyor

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile' dün akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Aslan'ın Devin'i korumak için bir dağ evine götürdüğü bölümde ikilinin yüzleşmesi çok konuşuldu. #Aile ve #AsDev etiketleri TT olurken, Aslan ve Devin karakterleri de Salı akşamının sosyal medyada en çok konuşulan konuları arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:01
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        Aslan ve Devin'in ilişkisinden yeni bir dönem başlıyor
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        Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı SHOW TV'nin fenomen dizisi ‘Aile’de onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. Dizinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

        ASLAN VE DEVİN’İN BÜYÜK SINAVI

        Sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Aile’ dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Devin’in gitmesine engel olmak için Soykanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyen Aslan’ın planları umduğu gibi gitmedi. Vakıfta çıkan bir para açığı tüm planları altüst etti. Aslan’a karşı bir hamlede bulunmak isteyen Devin, polislere vakıftan bahsederek soruşturmanın gidişatını değiştirdi.

        Artık Soykanlar tehlike altındaydı. Hülya yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Devin’e tuzak kurdu. İbo ile işbirliği yaparak Devin’in evine gizlice yüklü bir miktarda para koydurdu. Polis Devin’in evinde paraları bulunca hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bunu duyan Aslan, Devin’i korumak için onu zorla bir dağ evine götürdü. Devin’in dinmeyen öfkesi ikiliyi büyük bir kavganın eşiğine getirdi. Sonunda Devin, bir daha anne olamayacağını Aslan’a söyledi. Geçirdikleri zorlu gecenin ardından Aslan, boşanmayı kabul etti.

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        “Hiçbir zaman anne olamayacakmışım”

        DEVİN, SOYKANLAR’IN EVİNE GERİ DÖNDÜ

        Aslan yeniden kontrolü eline alabilmek için Tolga’yı bulup aileye yöneltilen suçlamaları onun üzerine yıkmak istedi. Tolga’nın, açılan soruşturmada Soykanlar için kurtuluş bileti olduğunu bilen Cihan ve Serap da Tolga’yı bulmak için harekete geçti. İki taraf da Tolga’nın peşine düştü ancak finalde Cihan, Tolga’yı öldürdü. Tolga’nın ölmeden önce Leyla ile tartışması şaşırtıcı bir sona neden oldu. Polis Tolga’nın cinayetinde şüpheli olarak Leyla’yı tutukladı. Çocukları için endişelenen Leyla, Devin’den Kaya ve Zeyno’nun yanında olmasını istedi. Bu teklifi kabul etmek Devin için çok zor olsa da çocuklar için çiftliğe geri döndü.

        Aslan, İbo ve Hülya ile birlikte Soykan ailesi adına basının karşısına çıktı. Basın toplantısında İlyas’ın hala hayatta olduğunu açıklayan ve emniyet güçlerine çağrıda bulunan Aslan, konuşmasının sonunda Devin ile boşanacaklarını söylemeye hazırlanıyordu. Ancak tam o sırada izleyenleri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Basın toplantısı sırasında gelen Devin, Aslan’ın yanına oturarak boşanmayacaklarını, bir aile olmaya devam edeceklerini belirtti. Bu sırada elindeki küçük notu gizlice Aslan’a verdi. Devin, notta eve çocuklar için döndüğünü, Leyla hapisten çıkınca gideceğini yazmıştı. Bu olay Aslan ve Devin’in ilişkilerinde çok zorlu geçecek yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

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        İşte heyecanın yükseldiği o final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Devin, “Artık bu evde ben demek Leyla demek!” diye herkese meydan okurken, Leyla’nın cezaevinde zor anlar yaşadığı görülüyor. Kaya ve Zeyno yaşanan olaylardan dolayı okulda diğer çocuklarla tartışırken, Devin’in Leyla’yı ve çocukları savunmak için yaptıkları dikkat çekiyor. Aslan’ın Devin’e sözleri ikili arasında yaşanacaklara dair merakı ve heyecanı giderek artırıyor.

        'Aile’nin 16. Bölüm Tanıtımı;

        'Aile' yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aile dizi
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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        Kova
        Balık
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