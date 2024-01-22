'Aile'de 'AsDev’li yüzleri güldüren ön izleme sahnesi

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SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Aile’nin salı akşam yayınlanacak yeni bölümünden 'AsDev’li yüzleri güldüren ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu. 'Aslan' ile 'Devin’in doğuma hazırlık kampına katıldığı sahnede ikilinin oyuncak bebekle anne - babalık mücadelesi izleyicilere renkli anlar yaşatacak.

‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular; Ayda Aksel ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle 23 Ocak Salı akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...