12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle okulların ülkemizde tatil edilmesiyle birlikte, çocukların evde geçireceği vaktin verimli bir şekilde planlanmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Bakanlığımızın çocuklara okuma zevkini aşılamak, hem de ailelere rehberlik yapmak için çocuk alanında uzman çalışanlarca gözden geçirerek, listesini yayınladığı kitaplar özellikle bu günlerde aileler için önemli bir yardımcı kaynak olma niteliği taşıyor.
EVDE VERİMLİ ZAMAN
Çocukların dışarı çıkmasının kısıtlanması ile birlikte evde geçirilecek zaman planlamasının çocuğun psikolojisi ve sürecin sağlıklı yönetimi için önemine değinen Bakanlık uzmanları, ailelere çocuklar için zararlı içerik taşımayan kitap önerisinde bulunmanın önemli bir rolü olduğunu ifade ediyor.
Çocuk Dostu Kitaplar Projesi, izolasyon günlerinde aileler ve çocuklar için çok önemli bir pedagojik hizmet olarak öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda kalan 0-6 yaş grubu çocuklarımıza kitaplıklar oluşturmak ve ailelere rehberlik etmek için, üniversitelerden alınan görüşler ve belirlenen ölçütler çerçevesinde, Türk ve dünya edebiyatından çocuk kitaplarının inceleyerek tavsiyelerde bulunuyor.
0-6 yaş grubu arsındaki çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak, çocuk kitapları titizlikle inceleniyor.
Çalışma grubu, kitapları ilk etapta evrensel ahlak kuralları, milli ve manevi değerler açısından ele alıyor. Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanılıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.
Bir başka değerlendirme unsuru da kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığı.
Yine önemli ön eleme unsurlarından biri de; kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi.
Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.
Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların farklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat ediliyor.
Kitapların çocukların psikososyal gelişimlerine katkısına yönelik yapılan değerlendirmelere ek olarak; dil bilgisi kuralları açısından da değerlendiriliyor.
Tüm bu kriterler, çocukların psikososyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi açısından tek tek değerlendiriliyor.
LİSTEDE YER ALAN BAZI KİTAPLAR
Bakanlığın, ailelere tavsiye ettiği kitaplardan bazıları şöyle; “Bu Hayvanlar Nerede Yaşar, İlk Kelimelerim, Meraklı Baykuş Taşıtları Öğreniyor, Sevimli Kedi Evini Keşfediyor, Uyku Zamanı, Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız, Balık Noni ve Sevimli Dostları, Sobe! Uyku Zamanı, Bir Kudüs Masalı, Taş Masallar, Mutlu Suaygırı, Hortumuma Çörek Kaçtı!, Bir Çizgi, Bir Renk, Bir Ses, Ben Bir Çiftçiyim, Beklenmedik Misafir, Canım Arkadaşlarım.”
Değerlendirmesi yapılan ve 427 kitaptan oluşan listeye Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasındaki https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/ linkinden ulaşılabiliyor.
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