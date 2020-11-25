Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve tedavisinin evde devam ettiğini açıklamıştı. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Bakan Selçuk koronavirüs testinin negatife döndüğünü açıkladı.

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