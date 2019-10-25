Olayda 2 şarjör boşaltmış

Olay, geçen yılın Mayıs ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hamza Sakin, ramazan dolayısıyla eşi Havva, kızı Rümeysa ve oğlu Süleyman Sakin ile birlikte babası Hasan Sakin'in evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı.

Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör boşalttığı belirlenen ve gözaltına alınan Hamza Sakin, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Sanık Hamza Sakin hakkında, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sakin'in tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada önceki ifadelerini tekrarlayan sanık Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanmasına ve tutuklu sanık Hamza Sakin'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.