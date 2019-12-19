19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Aile Arasında filminin çekimleri İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da yapıldı. Aile Arasında filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği “Aile Arasında” filminin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Devin Özgün Çınar, Ayta Sözeri, Ünal Yeter, Arif Erkin gibi usta oyuncuların yer alıyor.
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikâh, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.
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