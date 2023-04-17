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Haberler Televizyon Aile 7. Bölüm Ön İzlemesi yayınlandı! Aile yeni bölüm fragmanı izle

Aile 7. Bölüm Ön İzlemesi yayınlandı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Seyircileri ekran başına kilitleyecek heyecan dolu bölümde Aslan ve Devin’in aşkı büyük bir sınav verecek.

Giriş: 17.04.2023 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL
Aile 7. Bölüm Ön İzlemesi yayınlandı! Aile yeni bölüm fragmanı izle
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Aile’nin yarın akşam yayınlanacak 7. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aslan ve Devin’in karşı karşıya geldiği sahnede Devin, annesinin evinin satılmasına Aslan’ın engel olduğunu öğreniyor. İkili arasındaki gerginlik dikkat çekerken Aslan’ın ayrılık sinyalleri veren konuşması Devin’i şaşırtıyor. İkilinin arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

İşte Aile’nin 7. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Aile yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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