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Aksiyonun giderek yükseldiği dizinin yeni bölümü hikayesiyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek.

Yayınlanan 2 bölümüyle de büyük beğeni toplayan ve reytinglerde 1. sıraya yerleşen Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım’ın dizisi ‘Aile’nin 3.bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Soykanların babaannesi Seher’in (Emel Göksu) ortadan kaybolmasıyla tüm aile onu bulmak için seferber olur. Devin’in (Serenay Sarıkaya) de olduğu aile ortamında geçen bir konuşmada Hülya’nın (Nur Sürer) evlilikle ilgili sözleri üzerine Devin, Aslan’a (Kıvanç Tatlıtuğ) evlenme teklif ettiğini söyler. Elinde çiçeklerle Devin’in karşısına geçen Cihan’ın (Nejat İşler) Devin’in ‘Neden ben’ sorusuna verdiği ‘Çünkü yasağız birbirimize’ cevabı ikili arasında neler olacağı sorusunu akıllara getiriyor. Aksiyonu yüksek bir bölümün sinyalini veren tanıtıma zor durumdaki Aslan’ın, yanına camı kırarak gelen Devin’e söylediği ‘Ben seni kendimden koruyacak kadar sana aşığım’ sözleri damga vuruyor.

İşte Aile’nin 3. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner