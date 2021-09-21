Kiremitin üzerinde merak uyandıran izler...

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan ve 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde mayıs ayında başlayan 2021 yılı kazı çalışmaları sürüyor.
DHA'nın haberine göre antik kentte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Yunusemre Belediyesi ve Aliağa Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan çatı kiremitinin üzerindeki parmak izleri merak uyandırdı.
Arkeologlar öncülüğünde zoolog ve veteriner hekimlerin üzerinde çalışma yaptığı izlerin, mutasyona uğramış ya da nesli tükenmiş olan bir hayvana ait olduğu düşünülüyor.
'İLGİNÇ BULUŞLARLA KARŞILAŞIYORUZ'
Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, kiremit üzerindeki parmak izlerinin incelenmesinin sürdüğünü söyledi. Doç. Dr. Sezgin, "2021 mayıs ayı ortalarında başladığımız kazı çalışmalarımız halen sürerken, ilginç buluntular ile karşılaşıyoruz. Bir çatı kiremiti parçası bulduk. Bu kiremit parçası üzerinde ilginç bir izle karşılaştık.
Bu aslında yaygın bir durum, Antik Dönem'de çatı kiremitleri üzerinde çok farklı izler olabiliyor. Çünkü bunlar büyük kiremitler, ilk yapıldığı sırada yaşken kuruması için açık alanlara seriliyor. Bu serilme aşamasında bunların üzerinde farklı hayvanlar gezebiliyor, insan ya da bebek izleri oluyor. Ama bizim için ilginç olan bu sene bulduğumuz bu kiremitin üzerindeki izin ne olduğunu anlayamadık ve tanımlayamadık. Çünkü üzerindeki izlerin bir hayvana ait olduğu anlaşılıyor ama nasıl bir hayvan olduğunu tam çözemedik.
Bizim uzmanlık alanımız değil. Bu nedenle zoolog ve veteriner arkadaşlarımıza gönderdik. Onların yaptığı incelemeye göre bir hayvan izi olabilir ama bizim bildiğimiz bir hayvan değil. Mutasyona uğramış veya nesli tükenmiş bir hayvan olabilir. O açıdan oldukça ilginç. Belki de yaşken bir çocuk tarafından sanki üzerine hayvan basmış gibi göstermek için de yapılmış olabilir. Tabi bunlar net değil. Şu an itibariyle tam anlaşılamayan biraz da gizemli diyebileceğim bir iz ile karşılaşmış durumdayız" diye konuştu.
Ortaya çıkan ayak izlerinin antik dönemdeki hayvan çeşitliliğini tanımak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Sezgin, "Her dönemde çatı kiremiti elbette üretiliyor. Bunlar geniş alanlara seriliyor. Bu izler, o dönemin hayvan çeşitliliğini anlamamızda önemli bir yere sahip" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!