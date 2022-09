Aidat cinayeti kamerada! Öldüren darbe!

BEYİN TRAVMASI VE KALP KRİZİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Ahmet Koç, beyin travmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybetti.

İKİ KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kardeş tutuklanırken, T.B. ise serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Koç’un darp edildiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.