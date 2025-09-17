Ahu Yağtu'dan sağlık açıklaması

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, menajeri aracılığıyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."