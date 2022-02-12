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Fatma Girik'in varislerinden olan yeğeni Ahu Turanlı, merhum sanatçının banka hesabından para çektiği yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Turanlı, avukatı Taşkın Kurt aracılığıyla yaptığı açıklamada banka hesaplarının Fatma Girik ile ortak olduğunu dile getirdi.

Ahu Turanlı, aynı zamanda Fatma Girik'in 97 yaşındaki annesinin ve 76 yaşındaki kız kardeşinin bakımından kendisinin sorumlu olduğunu da belirtti.