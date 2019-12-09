Tuğba, yayınladığı bu fotoğrafa, "Kızım Anjelik ve amiri... Amerikan S.W.A.T operasyonu başı Bay Sims. Güney Florida'nın S.W.A.T harekatında eğitim veren aynı zamanda kızımın mükkemmel katılım ve performans belgesi ile mezun olduğu polis akademisinden ögretmeni. Anjelik çocukluğundan beri babasına benziyor. Tercihleri riskli ve keskin. Şimdi birlikte vardiyalara çıkacaklar suç ile mücadelede Allah tüm asker ve polislerimizi korusun. Seninle gurur duyuyorum aslan kızım" notunu düştü.