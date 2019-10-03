Bir çok dizi, sinema ve tiyatro projelerinde rol almış tecrübeli oyuncu Ahmet Uğur Çavuşoğlu dahil olduğu Sen Anlat Karadeniz dizisinde, Genco Tamar karakterini canlandırmaktadır. Tahir ve Mustafa ile büyük bir mücadeleye girişecek olan Genco karakteri hırslı ve istediği şeyi elde edebilmek için her şeyi yapabilecek bir adamdır. Dizinin kötü karakteri Vedat’ın Ölümünün ardından diziye yeni soluk katan kötü karakteri canlandıran Ahmet Uğur Çavuşoğlu dizi severleri tarafından tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış ve merak uyandırmıştır. Peki, Ahmet Uğur Çavuşoğlu Kimdir. Şu sıralar Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’de Tamar Holding sahibi Genco Tamar karakterine hayat veren Uğur Çavuşoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz

AHMET UĞUR ÇAVUŞOĞLU'NUN HAYATI

Ahmet Uğur Çavuşoğlu, 12 Mart 1967 (52 yaşında) tarihinde Artvin’de dünyaya geldi. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden ve 1994 tarihinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar bir çok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Ahmet Uğur Çavuşoğlu ayrıca 1992 yılında yayınladığı Kadın: Şah, Erkek:?İsimli bir şiir kitabı yazmıştır.

Ahmet Uğur Çavuşoğlu tiyatro hayatına 1991 yılından ve 1995 yılından bu yana da kamera önü dizi ve filmlerde rol almaya başladı. 1991 yılında ve Ankara Devlet Tiyatrosunda ilk rol aldığı tiyatro Küçük Mozart oldu. ilk rol aldığı dizi Sahte Dünyalar ‘Ümit Okay’ karakteri ve ilk rol aldığı film is 80. Adım'dır. Van Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptı ve Halen Ankara Devlet Tiyatrolarında görev yapmaya devam etmektedir. Kameralar karşısına ilk kez 1995 yılında geçen Uğur Çavuoğlu, bugüne kadar birçok dizi ve sinema yapımlarında yer almıştır.

Uğur Çavuşoğlu, 2014 – 2015 tiyatro sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda ‘Euridice’nin Elleri’ adlı tek kişilik bir oyun da sergilemiş olan usta sanatçı ayrıca ÇASOD En İyi Oyuncu “Mansiyon” ödülüne sahiptir.

180 cm boyunda, 80 kg ağırlığında ve balık burcu olan, ayrıca evlenip boşanmış olan ve boşandıktan sonra hala bekar yaşayan Ahmet Uğur Çavuşoğlu’nun şuan Budapeşte’de yaşayan bir oğlu var. Usta oyuncu yapılan bir röportajında, oyunculuk dışında özel yaşamında yarı profesyonel olarak müzikle ilgilendiğini, gitar çaldığını, tarlada çalışmayı ve tamir işleriyle ilgilenmeyi çok sevdiğini de ifade etmiştir. Ayrıca usta oyuncu Ahmet Uğur Çavuşoğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçılarımız arasındadır.

Usta oyuncu son olarak 2019 yılında Sen Anlat Karadeniz Dizisine dahil olarak diziye yeni bir soluk getirdi. Vedat karakterinin diziye veda etmesiyle birlikte dizide kötü karakter kalmaması sonucu izleyiciler dizinin sona ereceğini düşünmeye başladı. Ancak Sen Anlat Karadeniz dizisine kötü karakter olarak Genco Tamar karakteri eklendi. Tahir ve Mustafa ile büyük bir mücadeleye girişecek olan Genco karakteri hırslı ve istediği şeyi elde edebilmek için kötülük namına her şeyi yapabilecek, hasta ruhlu bir adamdır.

Uğur Çavuşoğlu’nun Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

2012 -2015 – Euridice’nin Elleri – Ankara Devlet Tiyatrosu

2008 – Gizler Çarşısı – Ankara Devlet Tiyatrosu

2008 – Fosforlu Cevriye – Ankara Devlet Tiyatrosu

2007 – Rembetiko – Ankara Devlet Tiyatrosu

2007 – Romeo ve Juliet – Van Devlet Tiyatrosu

2006 – Azizname – Van Devlet Tiyatrosu

2005 – Misafir – Van Devlet Tiyatrosu

2005 – Hüznün Coşkusu – Van Devlet Tiyatrosu

2004 – Taziye – Van Devlet Tiyatrosu

2003 – Bir Ceza Avukatının Anıları – Van Devlet Tiyatrosu

2003 – Palto – Van Devlet Tiyatrosu

2002 – Ateşli Sabır – Van Devlet Tiyatrosu

2001 – Londra Caddesi – Mum Tiyatrosu 2yıl

2000 yılında – Benerci Kendini Niçin Öldürdü – Mum Tiyatrosu

1999 – İçimdeki Çığlık – Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu

1997 yılında – RosaLuxembourg :Rekin Teksoy – Tiyatro Ayna

1991 – Küçük Mozart – Ankara Devlet Tiyatrosu

Ahmet Uğur Çavuşoğlu’nun Rol Aldığı Diziler

2019 – Sen Anlat Karadeniz (Genco)

2018 – Ege’nin Hamsisi (Sevket)

2018 – Dip (Nebi Noyan)

2017 – Meryem (Yurdal Sargun)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Salih Toprak)

2013 – Osmanlı Tokadı (Doğan Bey)

2011 – Umutsuz Ev Kadınları (Eczacı Kadri)

2010 – Dürüye’nin Güğümleri (Duran Ağa)

2008 – 2013 – Unutma Beni (Selçuk)

2008 – Beni Unutma ) (Hasan)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Doktor Ali)

2007 – Parmaklıklar Ardında (Süleyman Şah)

2006 – Hayat Türküsü (İsmal)

2005 – Ateşli Topraklar (Doğan Çakıroğlu)

2004 – Bir Dilim Aşk (Deniz)

2001 – Savunma

2000 – Devlerin Aşkı

2000 – Ben Unutma (Gazeteci)

1998 – Sıcak Saatler (Çolak Nedim)

1998 – Ateş Dansı (Orhan)

1996 – Yaban

1995 – Sahte Dünyalar (Ümit Okay)

Ahmet Uğur Çavuşoğlu’nun Rol Aldığı