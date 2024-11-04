Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk kimdir, kaç yaşında, neden görevden alındı?
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alındı. Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevlendirildi. Bu gelişme sonrası "Ahmet Türk kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hayatı ve kariyeri...
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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alındı. Yerine kayyum ataması yapıldı. İçişleri Bakanlığı son dakika açıklamasına göre, Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevlendirildi. Kayyum ataması sonrası ‘’Ahmet Türk kimdir, neden görevden alındı?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Ahmet Türk hayatı ve kariyeri...
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MARDİN BELEDİYE BAŞKANI AHMET TÜRK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
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Türk'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini aktarıldı.
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AHMET TÜRK KİMDİR?
Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti.
1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.
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2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı.
24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alındı.
Ahmet Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.