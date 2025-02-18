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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı unutulmadı - Trabzonspor Haberleri

        Ahmet Suat Özyazıcı unutulmadı

        Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, ölümünün 2. yıl dönümünde Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:47
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        Ahmet Suat Özyazıcı unutulmadı!
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        Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 2. yıldönümünde anıldı.

        Trabzon Sülüklü Mezarlığı’ndaki anma törenine, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in yanı sıra, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurul başkan ve temsilcileri ile Ahmet Suat Özyazıcı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

        "KULÜP TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI"

        Anma töreninde konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Ahmet Suat Özyazıcı, efsane teknik direktörümüz ve kulübümüz tarihine ismini altın harflerle yazdırmış bir şahsiyettir. Kendisi sadece bir teknik adam değil, aynı zamanda bir ekol, bir karakter ve Trabzonspor’un öz kimliğinin şekillenmesinde önemli rol üstlenmiş bir liderdir. Kendisini, Trabzonspor devrimine verdiği katkılarla, yetiştirdiği oyuncularla ve kazandırdığı şampiyonluklarla nesiller boyunca hep anacağız. Minnetle, saygıyla. Ruhu şad olsun" dedi.

        "ÇOK DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ"

        Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Hem şehrimize hem Trabzonspor’a hem de şehirdeki tüm dostlara katkılarından dolayı Ahmet Suat Özyazıcı’ya teşekkür ediyoruz. Her zaman ilk günkü heyecanla yanımızda olmasını istediğimiz Suat Abi aramızdan ayrıldı. Hepimiz bir gün ayrılacağız. Bu güzelliklerin ve birlikteliklerin devam etmesini dilerim, çünkü Suat Abi’nin bize öğrettiği en büyük şey bir aile, bir dostluk ve takım ortamı oluşturmaktı. O, çok sıcak bir abi, bir baba gibiydi. Hocalığı bir yana, onun samimiyetini ve sevgisini kolay kolay göremeyiz. Bugünlerde bile buna çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Müthiş bir zekâya sahip, çok değerli bir abimizdi. Şehrimizin imkânsızlıklar içinde olduğu bir dönemde imkân oluşturan, dar alanda yetişip Trabzonspor’u uluslararası arenaya taşıyan büyük bir değerdi. Sportif başarılarının yanında, şehrimize sosyal anlamda da katkılar sunmuş bir büyüğümüzdü. Hakkını helal etsin, biz zaten helal ettik" diye konuştu.

        Merhum Özyazıcı için dualar edilerek kabri başına çiçek bırakıldı.

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