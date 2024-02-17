Ahmet Selim Kul yazdı: İsmail Kartal şov!

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Ne söylesek boş. Futbol adına utanç verici bir manzara vardı sahada zemin açısından. Sakın “Çok yağmur” demeyin. Sebep bu değil. Sebep her yanımızın dekor olması. Atılan adımlar, yapılan icraatler futbolu değil kişilerin imajını düşünüyor. Böyle doğruya ulaşmak imkansız. TFF Fenerbahçe ve Rizesporlu futbolcuları bu zeminde futbol oynatarak yine yaptığı yeniliklere gölge düşürmüştür.

İLK YARIDA FENERBAHÇE SAHADA YOKTU İlk yarıda Fenerbahçe adına anlatılabilecek tek şey yoktu. Ne ayakta durabildi ne futbol oynayabildi. Hazırlıksız göründü. Ev sahibi şartlara göre oyun tercih ederken Fenerbahçe biraz daha standart oyununu oynamaya çalıştı. İlk başta dediğim gibi Fenerbahçe adeta yokları oynadı. REKLAM

ELEŞTİRİLERE TOKAT GİBİ CEVAP Maça hazırlık ve ilk yarıda tam anlamıyla sınıfta kalan İsmail Kartal devre arasında radikal bir hamle yaptı. Benim de ağır bulduğum eleştirilere tokat atarcasına 3 değişikli yapan tecrübeli teknik adam 3 dakika dolmadan hamlelerinin meyvesini maksimum fayda olarak aldı. İrfan Can’ın asisti Serdar Dursun’un golü çok fazla hikaye barındıran bir gol oldu.

İsmail Kartal şov bununla da bitmedi. Oyunun üstünlüğünü alan Fenerbahçe hocasının 3. hamlesinden de skor katkısı aldı. Yetmedi İrfan Can bir de kendisi attı. Formayı da net bir şekilde geri aldı. İsmail Kartal Rize’de adeta şampiyonluk ateşini yaktı Fenerbahçe için.

3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI Bu galibiyetle Fenerbahçe çok fazla şey kazandı. İsmail Kartal büyük bir kredi kazandı. Kayserispor maçıyla dibi gören ve takım içinde çok önemli bir rolü olan Mert Hakan’ı kazandı. Serdar Dursun inanılmaz bir hikaye yazıyor, Fenerbahçe bir koz daha elde etti. Gerçek Fenerbahçe taraftarı dikkat çektiğimiz sorunlarla ilgili somut adımlar atarak taraftarın işin içine girdiğinde takıma ne kadar etki edebildiğini gösterdi. Fenerbahçe 3 puandan çok ama çok daha fazlasını kazandı.