Ahmet Selim Kul Mourinho'nun sözlerini yorumladı!

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Mourinho'nun yaptığı açıklamayı değerlendirdi

Ahmet Selim Kul: Mourinho ağır ifadeler kullanıyor. Bu biraz onun sarkastik ve güldüğümüz tarzının dışında çok hoş ifadeler değil bu dili takdir edemeyiz. Buna ırkçılık demek de... Avrupa'daki insanlar böyle demiyorlar. Mourinho, Afrikalı oyuncularıyla yaşadığı iyi ilişkilerle meşhur olmuştur. Irkçılık değildir bu. Irkçılık bir grubu bir toplumu ötekileştirmek, onu aşağılamaktır.

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🎙️ @ahmetselimkul: "José Mourinho, tarzı dışında hoş olmayan ifadeler kullandı. Bu dili takdir edemeyiz."



🗣️ Cem Dizdar: "Irkçılık olup olmadığına mahkeme karar verir. Irkçılık, siyah-beyaz ayrımına indirgenemez." pic.twitter.com/9vFsaCqY8V — HT Spor (@HTSpor) February 25, 2025