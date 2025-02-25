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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ahmet Selim Kul Mourinho'nun sözlerini yorumladı! - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul Mourinho'nun sözlerini yorumladı!

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Mourinho'nun yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

        Giriş: 25.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:42
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        Ahmet Selim Kul Mourinho'nun sözlerini yorumladı!
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        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Mourinho'nun yaptığı açıklamayı değerlendirdi

        Ahmet Selim Kul: Mourinho ağır ifadeler kullanıyor. Bu biraz onun sarkastik ve güldüğümüz tarzının dışında çok hoş ifadeler değil bu dili takdir edemeyiz. Buna ırkçılık demek de... Avrupa'daki insanlar böyle demiyorlar. Mourinho, Afrikalı oyuncularıyla yaşadığı iyi ilişkilerle meşhur olmuştur. Irkçılık değildir bu. Irkçılık bir grubu bir toplumu ötekileştirmek, onu aşağılamaktır.

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