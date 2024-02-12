Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: Kent kadroya yazılmadı!

Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul spor gündemini değerlendirdi.

Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe hakkında önemli bir gelişmeyi aktardı. Ryan Kent'in TFF'ye bildirilen listeye alınmadığını aktaran Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe az önce Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak kadrosunu bildirdi. Dışarıda kalan oyuncu Ryan Kent oldu. Tabiki bu bölgede hem Tadic hem King'in olmasının etkisi var. Hem de Lazio ile anlaşılırken gitmemesinin nedeni var." ifadelerini kullandı.