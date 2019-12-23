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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:
"Sayın Ali Koç ve yönetimine, beni ve yönetimimi ağırladıkları için teşekkür ederiz ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır.
Hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine dahi verilse, yanlış kararları kabul etmemiz söz konusu değildir. Bedeli ne olursa olsun bu düşüncelerden vazgeçmeyeceğiz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Kamuoyu yönünde konuşmadık, ilgililere uyarıları yaptık. Hakem kararlarının rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu hemfikir.
Asla ayrıcalık istemedik, adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Adil bir futbol için savaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de futbol düzeninin böyle sürmesini isteyenler bizden uzak dursun. Hakemler, futbolu yönetenler, adil davranmak zorundadır. Benim takımım iyi performans göstermemiş olabilir, size ne? Hakem gelip bizi mağdur edemez.
Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaletin tekrar yaşanacağını iyi biliyoruz. Unutmayacağız. Özür dilemek büyük bir erdemdir. Dünkü maçın hakemi, TFF kurulları dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke, rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Yok biz dün akşamdan memnunuz diyorsanız, çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza da biz mahcup olalım.
Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar. Türk futbolu için adaletin peşindeyiz.
VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Teniste voleybolda olduğu gibi teknik kadro VAR'a müracaatta bulunabilmeli. VAR kayıtları açıklanmalı.
Sayın Ali Koç da eğer hakem kararlarından rahatsızsa, vereceğimiz mücadeleye onun da ortak olmasını isterim. Ben sanırım şu anda şikayet etmiş bulunuyorum, kamuoyu önünde yapılan her açıklama resmi açıklamadır. Eğer biz hatalıysak mahcubiyetimizi kabul ederiz. Ali Bey beğenmişse yanlış beğenmiş, bir gecede mi düzeldi sorunların hepsi, bir Fenerbahçe maçına denk gelir. Ali Bey bir daha izlerse bu yapılan haksızlığı görüp anlayabileceğini biliyorum.
Mühim olan düzenin değişmesi. Hakemlerin düdük asması önemli değil, düzen içinde biri gider biri gelir. Önemli olan düzenin değişmesi. Çarşamba günü Kulüpler Birliği toplantısında bunu gündeme getireceğim, adalet gelene kadar bu konuyu gündemde tutacağım. Herkes için adalet gelene kadar. Gerekli yerlere gerekli müracaatları her zaman yaptık, kamuoyu önünde yapmadık sadece. Ben içeriği bilmiyorum ama Ali Koç'un adaleti herkes için istediğini düşünmek istiyorum, o görüşmede.
Yıllardır tüm takımlar haksızlık ve adaletsizlik yapıldığını söylüyorlar, ben de takımlara hak vermeye çalışıyorum. Biz haksızlığa uğradık. Sadece Beşiktaş diyemem, biz bir futbol ailesiyiz. Birlik ve beraberlikle sorunu çözmeliyiz, aksi halde başarıya ulaşamayız.
Hakkımı aramak için yaptığım özgürce bir konuşmanın cezalandırılacağını düşünmüyorum. Burada hakaret olduğunu da düşünmüyorum. Koskoca camianın uğradığı haksızlığı dile getirmeyi bana çok görüyorlarsa canları sağ olsun."
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