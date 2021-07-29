"20 KİLO VERDİM"

Ahmet Mümtaz Taylan, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Şeker hastasıyım, fazla kilolarım nedeniyle ensüline kadar düştüm. 20 kilo verdim ama mide ameliyatı olmadım. Diyet yaptım, çok zorlandım. Şimdi kilomu korumaya çalışıyorum.