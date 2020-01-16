'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen din adamı Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te soruları yanıtlıyor.

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Ünlü'nün açıklamalarından satır başları:

Tayyip Bey'in ziyaretine acayip anlamlar yüklediler. Cemaatte üçe bölünme var, parti reyi azalmış gibi aslı astarı olmayan iddialar. Ben Tayyip Bey'i tenzih ederim. Tayyip Bey çok vefalıdır. Gençliğinde, çocukluğunda, İmam Hatip yıllarında hukuku olanlara vefalıdır. Bu bağı hiç kopartmıyor. Biz de bunu gözlemliyoruz. Hasan Efendi 92 yaşında. Bu mubareklerin yüzü teeccüd kıldıkları için genç durur. Hasan Efendi'nin yaşlı olduğu o resimde anlaşılmamış. Kemal Efendi'yi Hasan Efendi zannetmişler. Hasan Efendi, Mahmut Efendi Hazretleri'nin vasisidir, dünürüdür. Birçok yönden Mahmut Efendi Hazretleri'nden sonra gelen isimdir. Tayyip Bey'in hatırını saydığı bir hacı amcımız telefon etmiş. O da demiş ki, 'Hasan efendi hasta'. Bu telefon iki gün olmuş. Burada bir planlama da yok. Bunlar planlı olsa onlar orada hazır olurlar. Tayyip Bey de önce Emin Saraç Hoca'ya ziyaret yapmış. Daha sonra ben geliyorum demiş. 1,5 saat kadar konuşulmuş.

TAYYİP BEY BELKİ BAZI KONUŞMA ŞEKİLLERİNİ ŞEY YAPMIŞ OLABİLİR

Tayyip Bey, çevresindekilerin sağlık sorunlarıyla çok ilgilenir. İsmailağa Cemaati'nden milletvekili, bakanlık istenmez. Usulümüzde yoktur. İhale olmaz. Camiamız olarak bizde böyle bir şeyler olmadığına göre ailevi muhabbet. Hoca efendinin sağlığını sormuş. Tayyip Bey, imam hatip Çarşamba mezunu. Dolayısıyla çok tanıdıkları var. Özel ve siyasi bir şey asla konuşulmamış. Cemaat içi meseleler konuşulduğuna dair haber almadım. Cemaat içi meselemiz esasen yok. Tayyip Bey, belki insanların konuşma şekillerinin zarar verdiğini, sivri olduğu konularda bazı şeyler yapmış olabilir, tahmin ediyorum. Bu gibi şeyler olabilir, tahmin ediyorum, bilgim yok.

HEPSİNİN İLGİSİ VARDI AMA TAYYİP BEY'İN DURUMU BAŞKA

Demirel'in ilgisi vardı. Erbakan hocanın çok daha fazla ilgisi vardı. Muhsin abinin yakın hukuku vardı. Rahmetli Türkeş'in vardı. Tayyip Bey'in farkı şu, Çarşamba imam hatibiden mezun olması. İsmail Ağa'nın Çarşamba'da olması. İmam hatipli çocukların cuma namazını bu camide kılması. Diğerleri hakkında oy için olmadığını söyleyemem ama Tayyip Bey'in durumu başka. Ahmet Ustaosmanoğlu ile Tayyip Bey gençlikten arkadaş. Onu başka bir cemaatteki şeyh efendinin oğluyla kıyas edilmesi burada boşa düşüyor.

DEMİREL'E 'NAZMİYE HANIM'I KAPAT' DEMİŞTİR

Her cemaati aynı kefeye koyamam. Bizim İsmail Ağa, doğduk büyüdük orada. 5 yaşından beri oradayım. 50 seneyi biliyorum. Her bayram Türkeş gelirdi. Ama rey almak için değil. Demirel'e rey verildiğini bilmiyorum. Halit Abi'nin evine gelirdi, Mahmut Efendi'yi çağırırlar orada görüşülürdü. Mahmut Efendi hiçbir zaman milletvekili, bakanlık istemezdi. Mahmut Efendi, Demirel'e 'Hanımını kapat, Nazmiye Hanımı kapat' der. Erbakan Hoca kızlarını Amerika'ya okumaya göndermiş. Haber göndermişti ona. O kişinin kendi iyiliği, namaz kılması, cemaatle kılması. Özal Mahmut Efendi'yi Çankaya Köşkü'ne çağırmıştı. Rahmetli Erbakan yemeğe çağırmıştı. Yanında da iki kişi kalkmış gitmiş. İyi niyetle çağırmış. Bir tek oraya gitti, bir de Özal vefatından 1 hafta evvel çağırmıştı.

MAHMUT EFENDİ ERBAKAN'I KENARA ÇEKİP 'YANLIŞ' DEMİŞTİ

Diğer cemaatlerde tulum çıkar, torba. Bizim cemaat yine en fazla özgür olan cemaattir. Bizim farkımız bizde biraz daha herkes hoca. İlmi seviye fazladır. Mahmut Efendi bir şey dese sorun olmaz ama hiçbir zaman kürsüden, alttan bir şey söylediğini duymadım. Erbakan hocalar yasaklandı. Biz de o zaman Erbakan hocaya çok şey yaptık. Kürsülerden de yaptık. 2000'den evvel hakkımda 7 bin, 2000'den sonra 5 bin haber çıktı, çuvallara sığmıyor. Bunun çoğu 'Refah'ın oy deposu' diye. Zaten Çavuşbaşı'ndaki külliye bunun için elimden alındı. Ben hiç memur olmadım. Erbakan Hoca 'Özal'a atılmayacak, boşa atılacak' dedi. Millete 'boşa atın' dedi. Mahmut Efendi cenazede yakaladı bir kenara çekip, 'Bu fetvan yanlış, görüşün yanlış. Buradan bizi yönetecek insanlar seçilecek. Özal'ı sen de ben de beğenmeyebiliriz. Ali Haydar Efendi demiş ki, 'Boşa atan en kötüye atmış olur'. Bu bir fetva. Bunun üzerine millet baktık boşa atacak. Mahmut Efendi bana 'Özal'a atılması için duyuru yap' dediler. Benim adımı Özalcıya çıkardılar eski milli görüşçeler.

BİZ CAMİDE ÖZAL'A OY İSTEMEDİK, MUHABBETLERDE KONUŞTUK

Biz Özal'a rey verdik. Yasakları kalktı. Bu sefer dediler ki, 'barajı aşamazlar'. Mahmut Efendi bu kez de Erbakan, Özal'a göre daha bizim çizgimizdedir. Mahmut Efendi'nin en yakınları baktık ki Özal'ın yanında kaldılar. Baktık ki, Mahmut Efendi fıkıh olarak doğru söylemiş, Erbakan da siyaset olarak doğru söylemiş. Partileri birleştirelim, adam verelim, belediyeye bizim adayımızı koy diye bir şeyimiz yoktur. Biz Özal'a rey isterken camilerde, sohbetlerde demedik. Karşıda bakıyorsunuz darbeciler var. Kendimiz özel oturumlarımızda, çay içiyoruz, muhabbet ortamlarımızda söylüyoruz. Kulaktan kulağa bir şekilde. Diyanet'in resmi camisinde yapılacak iş değil ki bu.