Ahmet Kural: O anda ağladım

"NORMAL DOĞUM OLACAK"

Ünlü isimlerin yurt dışında ve farklı çeşitlerle doğum yapma durumunun sorulmasına da yanıt veren Ahmet Kural; "Doğumu şimdilik burada düşünüyoruz ama ona annesi karar verecektir. Biz ırmakta, akarsuda doğuracağız. Şaka şaka normal doğum olacak. Ben hiç anlamam öyle şeylerden" diyerek kahkaha attı.