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        Haberler Magazin Ahmet Kural: O anda ağladım - Magazin haberleri

        Ahmet Kural: O anda ağladım

        Eşi Çağla Gizem Şahin ile ilk çocuklarını bekleyen Ahmet Kural, samimi açıklamalarda bulundu. "Heyecanlıyız, bekliyoruz" diyen Kural, ultrasonda bebeğin kalp atışını duyduğu anda yaşadığı hissi "O anda ağladım desem inanır mısınız? Gözlerim doldu gerçekten. O bambaşka bir duygu, sağlıkla elimize alalım da o zaman çok mutlu olacağız inşallah" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:02
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ahmet Kural, kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Eşi Çağla Gizem Şahin ile ilk çocuklarını bekleyen Kural; "Heyecanlıyız ve bekliyoruz, adını Kemal koyacağız. Kemal güzel bir isim 'Mustafa Kemal Atatürk', 'Kemal Sunal' gibi güzel insanların isimleri" dedi.

        • 2

          "O BAMBAŞKA BİR DUYGU"

          Ayrıca ultrasonda bebeğin kalp atışını duyduğu anda yaşadığı hissi anlatan Ahmet Kural; "O anda ağladım desem inanır mısınız? Gözlerim doldu gerçekten. O bambaşka bir duygu, sağlıkla elimize alalım da o zaman çok mutlu olacağız inşallah" dedi.

        • 3

          "NORMAL DOĞUM OLACAK"

          Ünlü isimlerin yurt dışında ve farklı çeşitlerle doğum yapma durumunun sorulmasına da yanıt veren Ahmet Kural; "Doğumu şimdilik burada düşünüyoruz ama ona annesi karar verecektir. Biz ırmakta, akarsuda doğuracağız. Şaka şaka normal doğum olacak. Ben hiç anlamam öyle şeylerden" diyerek kahkaha attı.

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