Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural'ın kalabalık tatili
Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, balayından sonra arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıktı
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18 Temmuz'da Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, kısa bir balayından sonra arkadaşlarıyla tatil yaptı.
18 Temmuz'da hayatlarını birleştirmişti.
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, tatile 10 arkadaşını davet etti.
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Arkadaşlarıyla birlikte dört günlük mavi tura çıkan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural'ın tatilinin son durağı Marmaris oldu.
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Ahmet Kural, tekneden inerken kendilerini görüntüleyen gazetecileri selamlarken eşi ve 10 kişilik arkadaş gurubuyla birlikte havaalanının yolunu tuttu.