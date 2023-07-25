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        Haberler Magazin Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural'ın kalabalık tatili

        Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural'ın kalabalık tatili

        Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, balayından sonra arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıktı

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 10:15
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        • 1

          18 Temmuz'da Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, kısa bir balayından sonra arkadaşlarıyla tatil yaptı.

          18 Temmuz'da hayatlarını birleştirmişti.

        • 2

          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, tatile 10 arkadaşını davet etti.

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          Arkadaşlarıyla birlikte dört günlük mavi tura çıkan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural'ın tatilinin son durağı Marmaris oldu.

        • 4

          Ahmet Kural, tekneden inerken kendilerini görüntüleyen gazetecileri selamlarken eşi ve 10 kişilik arkadaş gurubuyla birlikte havaalanının yolunu tuttu.

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