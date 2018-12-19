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İHA'nın haberine göre; Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ile beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural arasındaki kavgaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.
İddianamede, şüpheli Ahmet Kural’ın ifadesinde, olay günü aralarında bir tartışma yaşandığını, bu tartışma sırasında Sıla’nın evden gitmesini istediğini, birbirlerine seslerini yükselttiklerini fakat tehdit etmediği yer aldı. O gün alkollü olduklarını ve birbirlerini kollarından tutup sarstıklarını, birkaç kere yere düştüklerini, tartışmanın 15 dakika kadar sürdüğünü ve bir süre sonra sakinleştikten sonra Sıla’nın bağırarak ‘seni bitireceğim Ahmet Kural’ diyerek bağırarak evden ayrıldığını söylediği yer aldı.
Başsavcılık onayının ardından Asliye Ceza Mahkemesinde gönderilen iddianamede, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’nun şoförü Mahmut Kapçak ve ile olayın gerçekleştiği adresin yanındaki ikamette bulunan Hatice Zeynep Tunç’un tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi.
Zeynep Tunç’un, “Gece 04.00 sıralarında Ahmet Kural’ın evinden tartışma sesleri geldi. Şiddetlenen tartışma sırasında bazen tokat atıldığını duyduğunu, o sırada darp edilen bu kişinin Sıla Gençoğlu olduğunu bilmediklerini, Kural’ın ‘Osun sen, seni öldüreceğim’ şeklinde sözler kullandığını duyduğunu” şeklinde ifade verdiği iddianamede yer aldı.
Tanık olarak dinlenilen şoför Mahmut Kapçak’ın ise ifadesinde olay gecesi Sıla Gençoğlu’nun Ahmet Kural ile birlikte Kural’ın evine bıraktığını gece 05.30 sıralarında Sıla Gençoğlu’nun çağırması üzerine aynı adrese giderek Sıla Gençoğlu’nu aldığını, Gençoğlu’nun kıyafetlerinin dağılmış olduğunu gördüğünü ve bir süre sonra Sıla’nın Ahmet Kural’ın kendisini darp ettiğini aktardığı” şeklinde ifade verdiği iddianamede yar aldı.
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