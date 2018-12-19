

Şüpheli Kural’ın, ünlü şarkıcıyı darp ederek basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yalanmasına sebep olduğu anlatılan iddianamede, Kural’ın avukatı ile Gençoğlu’nun avukatları tarafından dosyaya sunulan görüntülere ilişkin bilirkişi raporu alındığına yer verildi.

Alınan bilirkişi raporunda Sıla Gençoğlu’nun şarkı söylediğinin görüldüğü, yine videoda müştekinin yanında bir erkek şahsın görüldüğü, sunulan iki video arasında 6 saniyelik fark olduğunun tespitine yer verildiği aktarıldı. Dosyaya eklenen video kapsamında olaydan sonra Sıla Gençoğlu’nun yanında bulunduğu belirlenen Rüçhan Hande Kızıl, Togay Han Numanoğlu ve Cem Mumcu’nun tanık olarak ifadelerinin alındığı kaydedildi.