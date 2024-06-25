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        Haberler Bilgi Yaşam Ahmet Korulsan hayatını kaybetti! Ahmet Korulsan kimdir?

        Ahmet Korulsan hayatını kaybetti! Ahmet Korulsan kimdir?

        Eski Cumhuriyet Gazetesi Koordinatörü gazeteci Ahmet Korulsan hayatını kaybetti. Korulsan'nın çeşitli görevlerde 27 yıl çalıştığı ve Cumhuriyet'in koordinatörlüğünü sürdürürken 2005 yılında istifa ettiği biliniyor. İşte Ahmet Korulsan hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:21
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        Ahmet Korulsan hayatını kaybetti!
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        Eski gazeteci Ahmet Korulsan hayatını kaybetti. Gazeteci Hasan Cemal'in Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni olduğu 1980'li yıllardan beri Cumhuriyet'in yazı işlerinde yer alan Korulsan, daha sonra koordinatör oldu. Peki Ahmet Korulsan kimdir?

        AHMET KORULSAN KİMDİR?

        Ahmet Korulsan’nın Ocak 1943'de Kütahya'da doğduğu billiniyor. Gazeteci Ahmet Korulsan, İzmir Saint Joseph’ten sonra 1958 yılında Galatasaray Lisesi'ne geçti, buradan mezun oldu. İstanbul İktisat Fakültesi’nde okurken üçüncü sınıfta başladığı gazeteciliği, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde çalıştıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü.

        Gazeteci Hasan Cemal'in Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni olduğu 1980'li yıllardan beri Cumhuriyet'in yazı işlerinde yer alan Korulsan, daha sonra koordinatör oldu. Çeşitli görevlerde 27 yıl çalıştığı Cumhuriyet'in koordinatörlüğünü sürdürürken 2005 yılında istifa etti.

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