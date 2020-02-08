Ahmet Kaya'nın hayatını konu edinen 'İki Gözüm Ahmet' adlı sinema filmi izlenemeyecek. Gösterimi mahkeme kararıyla yasaklanan filmin yapımcıları, haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde arayacaklarını söyledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ahmet Kaya'nın hayatı, vefatından 19 yıl sonra sinema filmi haline getirildi. 'İki Gözüm Ahmet'e Kaya'nın eşi Nurten Kaya ile kızları Çiğdem Kaya Öztürk ve Melis Kaya karşı çıkmış, filmin çekilmemesi için mahkemeye başvurmuşlardı.

Gülten Kaya

Dava sonuçlanana kadar filmin çekimleri tamamlanarak gösterime hazır hale gelmişti. 7 Şubat'a gösterime girmesi planlanan 'İki Gözüm Ahmet' için Ahmet Kaya'nın varisleri geçtiğimiz günlerde yeni bir girişiminde bulunarak filmin gösterime çıkmasının engellenmesi için yeniden mahkemeye başvurmuştu.

26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ahmet Kaya'nın varislerinin başvurusunun incelenmesi sonuçlanıncaya kadar 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime çıkmaması yönünde karar almıştı. Mahkeme, filmin gösterime çıkacağı gün olan 7 Şubat'ta kararını verdi. 'İki Gözüm Ahmet', mahkemenin nihai kararı doğrultusunda izleyiciyle buluşamayacak.

'İki Gözüm Ahmet'in yapımcıları Eşref Bukan ile Ömer Demiral, temyiz haklarını kullanarak 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması yönünde talepte bulunacak. 'İki Gözüm Ahmet', eser işletme belgesi alamadığı için başta Almanya olmak üzere Avrupa'da da gösterime giremeyecek.

'İki Gözüm Ahmet'i Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata yönetirken Ahmet Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırdı. Eşref Bukan ile Ömer Demiral, telif hakları ve kişilik hakları konusunda ihlalde bulunmadıklarını belirterek haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ( AİHM) arayacaklarını dile getirdi. Bukan ile Demiral, sinema sektörüne de çağrı yaparak 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime girememesinin doğuracağı sonuçları değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.