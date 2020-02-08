08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahmet Kaya'nın hayatı, vefatından 19 yıl sonra sinema filmi haline getirildi. 'İki Gözüm Ahmet'e Kaya'nın eşi Nurten Kaya ile kızları Çiğdem Kaya Öztürk ve Melis Kaya karşı çıkmış, filmin çekilmemesi için mahkemeye başvurmuşlardı.
Gülten Kaya
Dava sonuçlanana kadar filmin çekimleri tamamlanarak gösterime hazır hale gelmişti. 7 Şubat'a gösterime girmesi planlanan 'İki Gözüm Ahmet' için Ahmet Kaya'nın varisleri geçtiğimiz günlerde yeni bir girişiminde bulunarak filmin gösterime çıkmasının engellenmesi için yeniden mahkemeye başvurmuştu.
26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ahmet Kaya'nın varislerinin başvurusunun incelenmesi sonuçlanıncaya kadar 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime çıkmaması yönünde karar almıştı. Mahkeme, filmin gösterime çıkacağı gün olan 7 Şubat'ta kararını verdi. 'İki Gözüm Ahmet', mahkemenin nihai kararı doğrultusunda izleyiciyle buluşamayacak.
'İki Gözüm Ahmet'in yapımcıları Eşref Bukan ile Ömer Demiral, temyiz haklarını kullanarak 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması yönünde talepte bulunacak. 'İki Gözüm Ahmet', eser işletme belgesi alamadığı için başta Almanya olmak üzere Avrupa'da da gösterime giremeyecek.
'İki Gözüm Ahmet'i Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata yönetirken Ahmet Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırdı. Eşref Bukan ile Ömer Demiral, telif hakları ve kişilik hakları konusunda ihlalde bulunmadıklarını belirterek haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ( AİHM) arayacaklarını dile getirdi. Bukan ile Demiral, sinema sektörüne de çağrı yaparak 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime girememesinin doğuracağı sonuçları değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!