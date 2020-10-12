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Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı, mahkeme yoluyla gösterim izni çıkan 'İki Gözüm Ahmet' adlı sinema filmi Almanya'da 10 bin kişiyle açıldı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı biyografi türündeki 'İki Gözüm Ahmet', Almanya'da 10 bin kişiyle açıldı. Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop'un yönettiği Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve Ekin Akkaş'ın başrollerini paylaştığı 'İki Gözüm Ahmet'in gösterimi için yapımcılarıyla Ahmet Kaya'nın varisleri arasında çıkan anlaşmazlık mahkemelik olmuştu. Mahkemenin sonunda filmin izleyiciyle buluşmasına izin verilmişti.

'İki Gözüm Ahmet', Türkiye'de gösterime 27 Kasım'da girecek.

'İki Gözüm Ahmet'in Avrupa dağıtımcısı Ali Fidan, filmin ilk 3 gündeki izleyici sayısını başarılı olarak yorumlarken şunları söyledi; "Almanya'da 96 salonda gösterime giren filmin gördüğü ilgiden memnunuz. Gösterimde olacağı salon sayısı artacak. Ayrıca ek seanslar açılacak. Diğer ülkelerdeki gişe rakamları henüz gelmedi ama oralarda da ilgi gördüğünü biliyorum. Buradaki Türkler, Türk filmlerini özlemiş. pandemi nedeniyle 200 kişilik salonlara 60 kişinin alınmasına rağmen iyi bir açılış oldu. Diğer ülkelerdeki gişe rakamlarıyla birlikte hedeflenen izleyici sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum."