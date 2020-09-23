Fenerbahçe Beko Basketbol takımının oyuncusu Ahmet Düverioğlu, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Düverioğlu, muhabirlere poz verdi.

Yaz sezonunu yakın dostlarıyla birlikte Bodrum'da geçiren basketbolcu, daha sonra ailesiyle birlikte bir restoranda yemek yedi. Ahmet Düverioğlu, daha sora özel aracı ile oradan uzaklaştı.