Asena Dursun da evlilik yıl dönümlerini şu sözlerle kutladı:

İyi ki sen... Hep sen... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum her şeyim.

Çiftin, kareleri kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.