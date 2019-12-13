13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahmet Davutoğlu kimdir? sorusu bugün tanıttığı Gelecek Partisi ile birlikte gündeme geldi. AK Parti'den 13 Eylül 2019 tarihinde istifa etti. Siyaset hayatında milletvekilliği ve dışişleri bakanlığı görevlerini yaptıktan sonra, başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hayatından kesitler haberimizde...
AHMET DAVUTOĞLU'NUN HAYATI
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu.
1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora yaptı.
1990 yılında, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yardımcı doçent ünvanı ile çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü.
1993 yılında doçentlik unvanını,1999 yılında profesörlük unvanını aldı. 1995-2002 yılları arasında İstanbul’da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı.
Dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca eserleri Arapça, Arnavutça, Farsça, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Yunanca başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edildi.
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Foreign Policy Dergisi’nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında “İlk 100 Küresel Düşünür” listesinde yer aldı.
2012 yılında Time Dergisi’nin seçtiği “En etkili 100 kişi” arasında ismi yer aldı.
Woodrow Wilson Kamu Hizmeti Ödülü (2010),AMSS UK Building Bridges Ödülü (2010),Uluslararası Hümanistler Ligi 21. Yüzyılın Lideri Ödülü (2012) ve Makedonya Dostluk Ödülü (2012) gibi ödüller başta olmak üzere bir çok ödül aldı.
2002 yılının Kasım ayında Başbakan Dışişleri Başdanışmanlığı görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü. Görev süresi boyunca dış politikanın oluşturulması ve uygulanmasında etkin bir rol oynadı.
1 Mayıs 2009 tarihinde 60. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. T.C. Hükümeti’nde de Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti.
Ortadoğu ve Balkanlardaki sorunların çözülmesi amacıyla yürütülen barışı inşa ve arabuluculuk çabalarında Dışişleri Bakanı ve Dış Politika Danışmanı olarak aktif bir rol oynadı.
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanı seçildi.
29 Ağustos 2014 tarihinde AK PARTi Genel Başkanı olarak 62. Hükümeti kurdu.
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.
Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde kurulan ilk seçim hükümetinde (63. Dönem) Başbakan olarak görev almıştır.
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet'i kurmuştur.
Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!