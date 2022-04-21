Davutoğlu, Uysal'a o tweeti sordu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10 Nisan'da sosyal medya hesabı üzerinden "Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı Adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2) Seçilebilirlik, 3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" açıklamasını yaptı.
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve kurmaylarından bu açıklamaya tepki geldi. Söz konusu açıklamanın Davutoğlu'nun yanı sıra AK Parti iktidarı iktidarlarında Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da hedef aldığı belirtilerek 6'lı masada çatlak yaşandığı yorumları yapıldı.
İlerleyen günlerde Gültekin Uysal'dan Davutoğlu ve Babacan'ı kastetmediği yönünde açıklama gelse de bu açıklama tansiyonu düşürmedi, devreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Pazartesi günü 24 Nisan'daki 6'lı zirve öncesi liderler turuna çıkan Gültekin Uysal ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu, pazar günü Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP liderinin Davutoğlu'nun kırgınlığı ve rahatsızlığını Uysal'a ileteceği belirtildi. Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası Uysal, aslolanın toplumun 6'lı masaya yüklediği sorumluluk olduğunu belirtti tartışmanın ayrıntılarını girmedi.
DAVUTOĞLU, UYSAL'A O TWEET'İN NEDENİNİ SORDU
Dün ise liderler turu kapsamındaki son ziyaretini gelecek partisine yaptı Gültekin Uysal. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmede 24 Nisan'da ele alınacak başlıklar görüşüldü. Edinilen bilgiye göre görüşmede Ahmet Davutoğlu gerginliğe neden olan tweet'i hatırlattı. 6'lı masa olarak bugüne gelinceye tüm paydaşların kadar büyük fedakarlıklarda bulunduğu ve kamuoyunda bir beklenti oluştuğunu kaydeden Gelecek Partisi lideri, hem rahatsızlığını iletti hem de bu tweet'i atmasının nedenini sordu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise durumu izah etti, kastını aşan bir ifade kullanmış olabileceğini belirtti.
Görüşmenin sonunda konunu tatlıya bağlandığı belirtildi.
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