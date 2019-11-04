Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşma savcısı celse arasında verdiği mütalaasında sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti.

Sanık Mehmet Altan hakkında beraat talep eden savcı diğer 3 sanık hakkında da FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti.