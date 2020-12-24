HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesinin çalışmalarını tamamladı. Kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

AHMET AKÇA KİMDİR?

1973 Yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu.

Bir yıllık avukatlık stajının ardından 1997 yılında Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı ve görev yaptı.

25/07/2018 Tarihli HSK Kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Akça evli ve iki çocuk babasıdır.