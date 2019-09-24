61saat isimli Trabzon kaynaklı internet sitesine açıklamalar yapan Ağaoğlu, takımda herhangi bir istifanın söz konusu olmadığını söyledi. “Alınan sonuçlar başımıza gelenler hoş şeyler değil." diyen Ağaoğlu, "Olaya yüzeysel bakmamak gerekiyor. 4 tane çok önemli futbolcuyu bir hafta içerisinde sakatlıktan dolayı kaybediyorsun bunlardan iki tanesi neredeyse yarısını oluşturuyor. Oyun sisteminin kilit oyuncuları, Yusuf Sarı alternatif oyuncu o sakatlanıyor sistem bozuluyor. Bu şekilde mücadele etmeye devam ediyorsun. Bir takım olumsuzluklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ÜNAL HOCA İSTİFA ETMİŞ, NEREDEN ÇIKIYOR?"

Alınan sonuçlarla ilgili eleştirileri normal karşılayan Ağaoğlu, "Türk futbolu kaostan beslenen yapı haline gelmiş. Daha ilk yarı maçlarının 3’de 1’ini oynadık. Her oyuncu için geçerli. 3-4 sene sabır demiştik ama 3-4 hafta olarak anlaşıldı galiba. Eleştirsinler ama yapıya zarar vermesinler. 1 hafta içerisinde yapıya zarar verir haline geldik. Ünal hoca istifa etmiş, nereden çıkıyor ne Ünal’ın ne de benim haberi var. Amaç nedir yemin ediyorum umurumda değil, gerçek dışı iddialar." sözleriyle Karaman'ın istifa haberlerini yalanladı.

"GELİR 150 MİLYONDAN 300-320 MİLYONA ÇIKTI"

Kulübe hizmet etmekle görevli olduklarını belirten Ağaoğlu, "Oyunculara maaş ödemeyen kulüp 6-7 gün içerisinde tüm personellerinin hesaplarına yatırır duruma geldi. Gelir şu an itibariyle 150 milyondan 300-320 milyona çıktı. Reklam geliri, ürün geliri birçok noktada gelirlerimizi arttırdık. UEFA Kupalarında men cezasından döndürdük, bugün gruplarda mücadele eden bir Trabzonspor var." diye konuştu.

STURRIDGE'NİN SAĞLIK RAPORU HAKKINDA

Sturridge’nin sağlık raporunun sahte olduğu iddialarını da cevaplandıran Başkan Ağaoğlu “Böylesine büyük yapılar bu riskin altına girer mi? Kim hangi düşünceyle yapar yaptırır. Dervişin fikri neyse zikri de odur. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bu tür durumları ispat etmek gerekir. Trabzonspor’a elden ne para girer ne de çıkar, mümkün değil. Yapı ortada önce o yapıyı iyi okumak lazım. Toplumda algı oluşturmaya yönelik dedikodular.”

"SOSA, PEREIRA VE NOVAK İLE SÖZLEŞME UZATMAK İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI"

Sosa Pereira ve Novak sorusunu da yanıtlayan Ağaoğlu “Sosa ve Novak ile sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz başladı. İki oyuncunun da devam etme yönünde düşüncesi var. Pereira ile ilgili ise herhangi bir gelişme yok. Bu görüşmeler 1-2 ay içerisinde netleşecektir. “dedi.

"TEKLİF EDİLDİ KABUL EDİLMEDİM"

Kulüpler Birliği Başkanlığı teklifinin kendisine geldiğini ifade eden Ağaoğlu “Teklif edildi kabul etmedim. Benim 10 gram zamanım daha varsa kendi kulübüme veririm. Öyle bir bilirliğe zaman ayıracak durumda değilim. Haftanın 4 günü Trabzon'da 1-2 günü evde yattım yatmadım. Bütün sorumluluğun sorumluğun başkanda olduğu bir sürecin içindeyiz, 860 milyondan sorumlusun. Bu kadar açık bir düzenden bahsediyoruz.” açıklamalarını yaptı.