24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
61saat isimli Trabzon kaynaklı internet sitesine açıklamalar yapan Ağaoğlu, takımda herhangi bir istifanın söz konusu olmadığını söyledi. “Alınan sonuçlar başımıza gelenler hoş şeyler değil." diyen Ağaoğlu, "Olaya yüzeysel bakmamak gerekiyor. 4 tane çok önemli futbolcuyu bir hafta içerisinde sakatlıktan dolayı kaybediyorsun bunlardan iki tanesi neredeyse yarısını oluşturuyor. Oyun sisteminin kilit oyuncuları, Yusuf Sarı alternatif oyuncu o sakatlanıyor sistem bozuluyor. Bu şekilde mücadele etmeye devam ediyorsun. Bir takım olumsuzluklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"ÜNAL HOCA İSTİFA ETMİŞ, NEREDEN ÇIKIYOR?"
Alınan sonuçlarla ilgili eleştirileri normal karşılayan Ağaoğlu, "Türk futbolu kaostan beslenen yapı haline gelmiş. Daha ilk yarı maçlarının 3’de 1’ini oynadık. Her oyuncu için geçerli. 3-4 sene sabır demiştik ama 3-4 hafta olarak anlaşıldı galiba. Eleştirsinler ama yapıya zarar vermesinler. 1 hafta içerisinde yapıya zarar verir haline geldik. Ünal hoca istifa etmiş, nereden çıkıyor ne Ünal’ın ne de benim haberi var. Amaç nedir yemin ediyorum umurumda değil, gerçek dışı iddialar." sözleriyle Karaman'ın istifa haberlerini yalanladı.
"GELİR 150 MİLYONDAN 300-320 MİLYONA ÇIKTI"
Kulübe hizmet etmekle görevli olduklarını belirten Ağaoğlu, "Oyunculara maaş ödemeyen kulüp 6-7 gün içerisinde tüm personellerinin hesaplarına yatırır duruma geldi. Gelir şu an itibariyle 150 milyondan 300-320 milyona çıktı. Reklam geliri, ürün geliri birçok noktada gelirlerimizi arttırdık. UEFA Kupalarında men cezasından döndürdük, bugün gruplarda mücadele eden bir Trabzonspor var." diye konuştu.
STURRIDGE'NİN SAĞLIK RAPORU HAKKINDA
Sturridge’nin sağlık raporunun sahte olduğu iddialarını da cevaplandıran Başkan Ağaoğlu “Böylesine büyük yapılar bu riskin altına girer mi? Kim hangi düşünceyle yapar yaptırır. Dervişin fikri neyse zikri de odur. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bu tür durumları ispat etmek gerekir. Trabzonspor’a elden ne para girer ne de çıkar, mümkün değil. Yapı ortada önce o yapıyı iyi okumak lazım. Toplumda algı oluşturmaya yönelik dedikodular.”
"SOSA, PEREIRA VE NOVAK İLE SÖZLEŞME UZATMAK İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI"
Sosa Pereira ve Novak sorusunu da yanıtlayan Ağaoğlu “Sosa ve Novak ile sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz başladı. İki oyuncunun da devam etme yönünde düşüncesi var. Pereira ile ilgili ise herhangi bir gelişme yok. Bu görüşmeler 1-2 ay içerisinde netleşecektir. “dedi.
"TEKLİF EDİLDİ KABUL EDİLMEDİM"
Kulüpler Birliği Başkanlığı teklifinin kendisine geldiğini ifade eden Ağaoğlu “Teklif edildi kabul etmedim. Benim 10 gram zamanım daha varsa kendi kulübüme veririm. Öyle bir bilirliğe zaman ayıracak durumda değilim. Haftanın 4 günü Trabzon'da 1-2 günü evde yattım yatmadım. Bütün sorumluluğun sorumluğun başkanda olduğu bir sürecin içindeyiz, 860 milyondan sorumlusun. Bu kadar açık bir düzenden bahsediyoruz.” açıklamalarını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!