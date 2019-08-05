05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lille'e transferi için "Yusuf, bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibarıyla hikaye yarım kaldı. İçime kan damladı." dedi.
Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Vestel ile imzaladığı sponsorluk anlaşması sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Avrupa'da bazı kulüplerin oyuncu yetiştirip satmayı kendilerine hedef olarak seçtiğini ancak Trabzonspor'un böyle bir kulüp olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Avrupa'da bazı kulüpler bu doğrultuda çok önemli gelir elde ediyorlar. Bu işin ticaretini yapıyorlar. Bizim futbola bakış açımız bu değil. Yusuf bizim için çok önemli, yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyacımız olduğu dönemde geçen seneydi, bu sene rahatız. Göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibarıyla hikaye yarım kaldı. Biz işin para tarafında değildik. Bunu açık şekilde ifade etmek istiyorum. Böyle bir gelire de bu hikaye içerisinde ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla bundan sonra devam eder mi böyle ayrılışlar, bu hikaye tamamlanana kadar ve o hikayenin kapak yazısı yazılana kadar, çok açık ifade ediyorum hiçbir oyuncumuzu göndermek düşüncesinde değiliz. O hikayedeki rolleri bitinceye kadar."
Yusuf Yazıcı'nın transferi için görüşleri sorulan Ağaoğlu, "Kırgınlık şu, çok net söylüyorum, içime kan damladı. Çünkü biz bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve hikayenin başrol oyuncusuydu. Herhalde kısa sürede kendimi toparlarım diye düşünüyorum. Yusuf'un kararına da saygı duyuyorum, içim el vermese de... Verdiği karara saygı duyuyorum, o da enteresan bir kişilik, sürekli benim engellememe rağmen sürekli mücadele etti, mücadeleyi bırakmadı, sahada mücadele ettiği gibi. Biz işin duygusal tarafındayız, içime kan damladı ama kırgınlık, küskünlük, dargınlık asla söz konusu değil. Bugün bu ülkede yetişip, bu ülkede futbola başlayıp bu ülkeden Avrupa'ya giden en yüksek rakam. Misyonunun bir bölümünü tamamladı ama keşke hepsini tamamlasaydı." ifadelerini kullandı.
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