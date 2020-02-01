Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesi sürecinde yaşanan gerilime göndermelerde bulunarak "Önemli maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Maç öncesinde yaratılan spekülasyonlar herkesin malumu. Seyirci üstünde de baskı kurulmaya çalışıldı. Geçmiş yıllardaki senaryoları izledik. Trabzonspor seyircisi olgun ve bilinçli. Sahaya tek bir yabancı madde dahi atılmadı yanılmıyorsam. Son derece güzel bir mücadeleydi. Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık, hakemi de yendik. Her maç kendi özelinde önemli maç. Bir maçı almakla birlikte pembe rüyalara dalmak son derece yanlış olur." dedi.

KOÇ'A YANIT

Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" sözleri ile ilgili "Şunu söylüyorlar, devlet yardımı. Bize Allah yardım ediyor. Devlet yardımıyla, global yardımla olacak işler değil bunlar. Herkes söylemine biraz daha dikkat etsin. Mücadeleyi sahada verelim. Bunu dışarıya taşımak istiyorlar, biz sahada savaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, Koç'un Trabzon'a gelişinde gösterilen tepkiler için ise "Bu konuyu isterseniz Sayın Ali Koç'a sorun. Buna sebep olan ben değilim." yanıtını verdi.