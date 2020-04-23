23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgını sonrası liglerin durumu ile ilgili olarak, "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik; ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz. Koronavirüsün belini bükersek, haziran ayının belki 7'si, belki 10'u, liglere başlayabileceğimiz bir konuma geliriz" dedi.
Bilim Kurulu'nun ve devletin aldığı kararlara uyacaklarını aktaran Ağaoğlu, "Bir an önce bu virüsten kurtulup normale ve futbola dönmeyi bekliyoruz. Sağlık nedenlerinden dolayı spor müsabakalarına ara verildi. Bu süreçte konuşulması gereken tek şey vardı, ‘Bir an önce bu korona virüs illetinden nasıl kurtuluruz?’ Yapılacak tek şey, Bilim Kurulu'nun ve devletin aldığı kararları uygulamak. Burada bir pandemi var. Bu pandemiyle ilgili olarak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ve o tavsiyeler doğrultusunda devletin aldığı kararlar var" şeklinde konuştu.
Yurt dışından döndükten sonra karantinaya giren bordo-mavili futbolcu Sörloth ile ilgili olarak ise Başkan Ahmet Ağaoğlu, "İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar var. Yurt dışından kim gelirse gelsin, karantina altına alınıyor. Sörloth dezenfekte edildi, önlemler alındı ve ambulansla 15 günlük süreci geçireceği yurda gitti. 15 günlük bir karantina süreci var. Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına? Kulüplerin en önemli gelir kalemi, yayın gelirleri. Bunlar da maç oynandığı takdirde ödenen paralar. Maçların bir an evvel oynanması finansal olarak kulüplere de büyük katkı sağlayacak" dedi.
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