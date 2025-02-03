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        Haberler Dünya Ahmed Şara: 4-5 sene seçim düzenlenmesi zor | Dış Haberler

        Ahmed Şara: 4-5 sene seçim düzenlenmesi zor

        Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Politik rejim olarak cumhuriyeti benimseyeceklerini bildiren Şara, seçimlerin 4-5 seneden önce düzenlenmesinin çok zor olduğunu ifade etti.

        Giriş: 03.02.2025 - 23:16 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:44
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        Ahmed Şara: 4-5 sene seçim düzenlenmesi zor
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        Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin siyasal ve toplumsal geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

        Suriye TV'ye konuk olan Şara, ülkenin siyasal rejiminin cumhuriyet olacağını belirtirken seçimlerin 4-5 yıldan önce düzenlenmesinin çok zor olduğunu ifade etti. Suriye'nin durumunu hatırlatan Şara "Nüfus içinde ölüm ve doğum konusunda bir netlik yok. Kayıp insanlar var. Nüfusun bir kısmı Suriye dışında yaşıyor ve ayrıca devletin kontrolü altında olmayan bölgeler var." diyerek seçimlerin ertelenmesinin gerekçesini sundu.

        Suriye'nin bir meclise ve icracı konumdaki hükümete sahip olduğunu belirten Şara, bu sistemin kurumlar arasındaki iş birliği ile sürdürüleceğinin altını çizdi.

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        ORDUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Suriye Cumhurbaşkanı ayrıca kurulacak ordunun düzenine ve içeriğine ilişkin de açıklamalar yaptı. Suriye Ordusunun yoktan yaratılmayacağını, devrimi yapan güçlerin orduyu oluşturan önemli yapılar olacağını belirten Şara, mühim olanın güçlerin tek komuta merkezi altında birleştirilmesi olduğunu ifade etti.

        Saldırıya hazırlık ve uyarılara rağmen karar

        Başkan Şera, Esad rejiminin “Saldırıyı Durdurma Operasyonu”na dair istihbarat edindiğini ve tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Bazı kişilerin kendisini, İdlib’de Gazze’deki sahnelerin tekrarlanmaması adına bu savaşı başlatmaması yönünde uyardığını ancak yine de bu kararı aldıklarını vurguladı.

        Rejimin düşmesi Suriye’nin yeniden inşası için ilk adımdı

        Şera, Suriye’nin kalkınması için ilk adımın rejimin devrilmesi olduğunu ve ülkenin bunu sağlayacak insan kaynağına ve ekonomik altyapıya sahip olduğunu ifade etti.

        İdlib’de ulusal katılım ve devlet kurumlarının korunması

        İdlib’in tüm Suriye vilayetlerinden gelen insanları barındıran bir merkez haline geldiğini belirten Şera, Hükümetin herkesin katılımıyla oluşturulduğunu ve Şam’a ulaştıklarında devlet kurumlarını korumak için hızla harekete geçtiklerini söyledi.

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        Halkın görüşlerine önem verildi

        Başkan Şera, Suriye’nin özgürleşmesinden sonraki iki ay içinde toplumun çeşitli kesimleri ve yurtdışındaki Suriyelilerle görüşmeler yaparak, onların ülkenin geleceğine dair görüşlerini dinlediklerini dile getirdi.

        Siyasi partilere yönelik yasal düzenlemeler eksik

        Şera, şu anda siyasi partilerin işleyişini düzenleyen bir yasanın bulunmadığını, şimdilik bireysel uzmanlıklara güvendiklerini ancak yeni hükümette yetkin kişilerin önemli görevlerde yer alacağını belirtti.

        Liyakat esas alınacak, siyasi kotalardan kaçınılacak

        Şera, Suriye’de yeni dönemde devlet yönetiminde liyakat esasının ön planda olacağını vurgulayarak, siyasi paylaşıma dayalı bir yönetim anlayışından kaçınılacağını söyledi.

        Batılı bir subayın sözleri: “Askeri bir okul gibi”

        Başkan Şera, rejimin düşmesinden iki-üç hafta sonra bir Batılı subayın kendisiyle görüştüğünü ve diplomatik nezaketi bir kenara bırakıp, şu sözleri sarf ettiğini aktardı:

        “Bu savaşı uydu ve insansız hava araçlarıyla izledim ve askeri anlamda devasa bir okul olduğunu gördüm. Bizim bu okulda öğrenci olmamız gerekiyor.”

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        Daha sonra subay, göğsünden çıkardığı madalyasını kendisine hediye etti.

        Ekonomik yeniden yapılanma ve uzun vadeli planlar

        Başkan Şera, hem Suriye içinde hem de yurtdışında geniş bir ekonomik ekibin, ülkenin on yıllık ekonomik planını oluşturmak için veri analizleri yaptığını belirtti.

        Sosyalist ekonominin zararları ve reform süreci

        Suriye’nin geçmişteki sosyalist ekonomik sisteminin birçok olumsuz etkisinin olduğunu ve halkı mağdur ettiğini belirten Şera, ülkenin ekonomi politikalarının yeniden yapılandırılacağını ve yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılacağını ifade etti.

        Ekonominin kalkınması için altyapı öncelikli

        Ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için öncelikle elektrik, ulaşım, bankacılık ve diğer temel hizmetlerin sağlanması gerektiğini, ardından ekonomik kurumların reforme edileceğini belirtti.

        Kriz yönetimi yerine uzun vadeli politikalar

        Şera, geçmişte uygulanan “yangın söndürme” tarzı geçici kriz yönetimi anlayışından uzaklaşılması gerektiğini, devletin net ve uzun vadeli hedeflere odaklanması gerektiğini vurguladı.

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        Suriye’nin küresel konumu ve uluslararası ilişkiler

        Suriye’nin dünyanın merkezinde yer alan, jeopolitik olarak stratejik bir ülke olduğunu ve tüm dünya ile karşılıklı çıkar ilişkileri kurması gerektiğini ifade etti.

        Eski rejimin uyuşturucu ticareti

        Şera, Eski rejimin Suriye’yi dünyanın en büyük captagon üretim ve ihracat merkezi haline getirdiğini belirtti.

        Lübnan İç Savaşı ve eski rejimin böl-parçala yönetimi

        Şera, Esad rejiminin Lübnan İç Savaşı sırasında güç paylaşımını manipüle ederek tüm tarafları kendisine bağımlı hale getirdiğini ifade etti.

        İranlı milislerin varlığı ve güç paylaşımı yanılgısı

        Suriye’nin tek bir kişi tarafından yönetileceği algısının yanlış olduğunu vurgulayan Şera, hukuk çerçevesinde geniş bir özgürlük alanı sağlanacağını söyledi.

        Ulusal kongre ve anayasa deklarasyonu

        Ülkenin yeni anayasasının hazırlanması için çeşitli toplum kesimlerinin katılımıyla bir Ulusal Kongre düzenleneceğini ve kongrenin sonunda yeni anayasal deklarasyonun yayınlanacağını söyledi.

        Geçiş Dönemi adaleti ve suçluların yargılanması

        Şera, geçiş dönemi adaleti ile toplumsal barış arasındaki dengenin korunması gerektiğini, ancak Suriye halkına karşı suç işlemiş üst düzey isimlerin mutlaka yargılanacağını ifade etti.

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