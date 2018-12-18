19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalındaki ilk 9 filmi açıkladı. Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' Oscar listesine giremedi.
Türk sinemasında filmleri en çok Oscar aday adayı olan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı', bu kez listeye giremedi. Ağustosta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema dalındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, 'Ahlat Ağacı’nı Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçmişti.
YAZAR OLMAK İSTEYEN 'SİNAN'IN HİKÂYESİ
Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı filmde başrolleri Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin paylaştığı 'Ahlat Ağacı', yazar olmak isteyen 'Sinan'ın doğup büyüdüğü köye geri dönerek çalıştığı kitabı bitirmek üzereyken babasıyla sorunlar yaşamasını hikâye ediniyor.
OSCAR HAYALİ YİNE ERTELENDİ
'Ahlat Ağacı'nın ilk 9'a kalamaması sonrası Türk sinemasının Oscar hayali bir kez daha önümüzdeki yıllara ertelendi. 22 Ocak'ta yapılacak yeni bir değerlendirme sonrasında 9 filmden 4'ü daha elenerek ilk 5'e kalan filmler belirlenecek. İlk 5'e kalan filmler 24 Şubat 2019'da Dolby Theatre'da düzenlenecek ödül töreninde Oscar ödülü için yarışacak.
91'inci Oscar Ödülleri için ilk 9'a kalan filmler şöyle;
'Birds of Passage' - Kolombiya,
'The Guilty' - Danimarka
'Never Look Away' - Almanya
'Shoplifters'- Japonya
'Ayka' - Kazakistan
'Capernaum' - Lübnan
'Roma' - Meksika
'Cold War' - Polonya
'Burning' - Güney Kore
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