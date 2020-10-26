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Ahilik Teşkilatı Tanımı:
Ahilik teşkilatı; 13. Yüzyılda, Moğol istilasından kaçmak için Türkistan’dan Anadolu’ya gelen Türkler, dayanışmalarını korumak ve yerli Bizanslı zanaatkarlar arasında ayakta kalmak için kendi aralarında zanaat ve ticari örgütler kurmuşlardır.
Anadolu’da, bu teşkilatın temeli, politik ve sosyoekonomik ihtiyaçların sonucu kurulmasıdır. Kendi el sanatları ve ticari organizasyonlarını geliştirerek bir anlamda sadece yüksek kaliteli ve standart mallar satarlarsa var olabileceğini düşünülmüştür.
Örgütler fütuvve namelerin dinî ve ahlaki kurallarını kendi kanunları olarak benimsemiş ve bu da Ahi Evran ve Abul-Hakaik Mahmud’un liderliği ile Ahilik teşkilatının kurulmasına neden olmuştur. Sonra, Ahi teşkilatı 32 ana ticaret veya sanat dalına bölünmüş ve ahlaki ve dini yaşamı oluşturmak için fütuvve namelerinde 740 İlke belirlemiştir. Her ahi 124 gerekli prensibi bilmek zorundaydı.
Ahilik Teşkilatı Örnek Anlatımı:
Bu teşkilatların üyesi olan zanaatkarlar katı ahlaki kurallara uymak zorundaydı. Üyeler arasında güçlü ahlaki ve dayanışma bağları vardı. Ortak çıkarlarını korumanın yanı sıra, her türlü dünyadaki faaliyetlerinde (ekonomik, sosyal) birbirlerine manevi kontrol sağlamak için örgütlenmişlerdi.
Ahi teşkilatının Osmanlı devletinin askeri ve idari kurumlarını yapılandırmada ve toplum içinde sosyal yaşamı örgütlemede rol oynadıkları ve bu örgütlerin bir üyesi olmanın onur duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Orhan Gazi, Sultan I.Murat gibi Ahi olan sultanlar da vardı. Osmanlı devleti Ahilik teşkilatını destekliyordu ve onlara bazı ayrıcalıklar sağlıyordu.
Ahilik Teşkilatı Kullanıldığı Cümleler:
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