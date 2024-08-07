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        Haberler Bilgi Gündem Ah Be Birader filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ah Be Birader filmi nerede çekildi?

        Ah Be Birader filminin oyuncuları kim, konusu ne?

        Ah Be Birader filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Kapucu üstleniyor. Film kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Ah Be Birader filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ah Be Birader filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 19:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:12
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        • 1

          "Ah Be Birader" filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı film ile ilgili "Ah Be Birader" filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?" soruları yanıt arıyor. İşte filmle ilgili merak edilen detaylar...

        • 2

          AH BE BİRADER FİLMİ KONUSU

          Orhan oldukça atılgan ve korkusuz bir adamdır. Piyasa da hiçbir zaman parasını bırakmayan yer altı dünyasının sevdiği saydığı bir adamdır ve çevresine topladığı adamları ile tefecilik yapmaktadır. Orhan’ın hayatında kadınların biri gelir biri gider. Beyaz yakalı düz bir hayatı kendine seçen Ali, oldukça çekingen bir adamdır ve evlenmek istediği kadına bir gün yüzük alırken bir soygunun ortasında kalır. Başına türlü belalar gelince de yeraltı dünyasında tefecilik yapan abisine sığınır.

        • 3

          AH BE BİRADER FİLMİ OYUNCULARI

          Ufuk Özkan

          Anıl İlter

          Sevcan Yaşar

          Çetin Altay

          Serkan Kuru

          Ersin Olgaç

          Muzaffer Aksoy

          Hasan Elmas

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