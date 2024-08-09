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        Haberler Yaşam Hava sıcaklığı gölgede 36 derece ama... Ağustosta kayak ve snowboard!

        Ağustosta kayak ve snowboard

        Hava sıcaklığının gölgede 36 dereceyi bulduğu Erzincan'da, 4 arkadaş Munzur Dağları'nın 3 bin 300 rakımlı zirvesine çıkıp kayak ve snowboard yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:33
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          Erzincan'da yaşayanlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. 35 yaşındaki kayak antrenörü Canser Atila, 38'er yaşındaki Recep Sulu, Özkan Arduç ve 28 yaşındaki Alperen Mazlum, gölgede 36 dereceyi bulan sıcaklıkta serinlemenin yolunu 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda buldu.

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          Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Munzur Dağı'na çıkan 4 arkadaş, sıcağa rağmen erimeyen kar kütlelerinde şortlarıyla kayak ve snowboard yaptı.

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          Gün boyu kayağın keyfini çıkaran arkadaşlar, serinlemek isteyenleri Munzur Dağı'na davet etti.

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          Kayak antrenörü Canser Atila, "Erzincan merkezde sıcaktan bunaldığımız için arkadaşlarımız ile birlikte cross motorlarımıza atlayıp Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesine çıktık. Ağustos ayında bile erimeyen karın üzerine şortlarımızla çıkarak çok eğlenceli dakikalar geçirip kayak keyfi yaptık" diye konuştu.

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          Munzur Dağı'nın zirvesinde snowboard yapan Alperen Mazlum, "Munzur sıra dağlarında ağustos ayında bile erimeyen kar kütleleri var. Mükemmel bir deneyim sunuyor bize. Erimeyen kar üzerinde yazın sıcak havalarda keyifli dakikalar geçiriyoruz" dedi.

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