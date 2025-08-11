Gözler, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak TÜİK'e döndü. Ağustos ayı enflasyonu ile beraber, Eylül kira artış oranı da açıklanacak. Öte yandan, TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulundu. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?