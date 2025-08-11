Ağustos enflasyonu ne zaman belli olacak? TÜİK Ağustos enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?
Ağustos enflasyon rakamlarının açıklanması için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile Eylül kira artış oranı belli olacak. Öte yandan, Ağustos verileri, yılın ikinci yarısını şekillendirmeye başlayacak. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Gözler, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak TÜİK'e döndü. Ağustos ayı enflasyonu ile beraber, Eylül kira artış oranı da açıklanacak. Öte yandan, TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulundu. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
YILIN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 14 Ağustos'ta İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.