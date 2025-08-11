Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos enflasyonu ne zaman belli olacak? TÜİK 2025 Ağustos enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?

        Ağustos enflasyonu ne zaman belli olacak? TÜİK Ağustos enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?

        Ağustos enflasyon rakamlarının açıklanması için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile Eylül kira artış oranı belli olacak. Öte yandan, Ağustos verileri, yılın ikinci yarısını şekillendirmeye başlayacak. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 14:56 Güncelleme: 11.08.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gözler, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak TÜİK'e döndü. Ağustos ayı enflasyonu ile beraber, Eylül kira artış oranı da açıklanacak. Öte yandan, TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulundu. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

        • 3

          2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

          2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

        • 4

          YILIN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 14 Ağustos'ta İstanbul'da açıklayacak.

          TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

          TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa