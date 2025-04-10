Ağrılı ilkokul mezunu genç hayalindeki araçları atık malzemelerle üretti

"Kısıtlı imkanlarda bir kaynak makinası, bir spiral ve bir matkap ile ancak bu kadarını yapabildim. Bunları geliştirip hızı daha çok olan araçlar yapmak istiyorum. Her türlü iklimde kullanılan araçlar. Kar, kış, yağmur çamur demeden her koşulda çalışıyor. Çocuğuma da bir tane yapacağım. Köydeki diğer çocuklar da kullanır. Malzeme aldığımda fiyat konusunda yardımcı olurlarsa çok sevinirim."