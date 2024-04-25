Tarla sürerken traktör devrildi: 1 ölü
Ağrı'nın Patnos ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 25.04.2024 - 20:09 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:09
Dedeli Beldesi Çaybaşı Mahallesi’nde 68 yaşındaki Z.K. yönetimindeki traktör, tarla sürülürken devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Z.K, ambulansla götürüldüğü Patnos Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ