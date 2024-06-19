Ağrı Dağı'nda öldü, cenazesi 5 gün sonra indirilebildi
Ağrı Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan 47 yaşındaki Ekber Helili, düşerek yaşamını yitirdi. 5 gün sonra ulaşılabilen İranlı dağcının cenazesi 400 metre halatla çekilip, at sırtında aşağı indirildi.
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İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 13 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti.
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14 Haziran sabahı 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helili, iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 200 metreye kadar sürüklenen Helili hayatını kaybetti.
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Beraberindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Ekber Helili’nin cenazesini almak için çalışma başlattı.
Ancak ekiplerin çalışması hava muhalefetine takıldı.
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İhbar geldikten sonra saat 15.00 sıralarında Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metresinin Öküz Deresi'nde kamp alanına çıkan jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı.
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Ekipler, bu süreçte dağcının bulunduğu bölgenin arazisini inceledi. Bugün hava koşulları uygun olunca ekipler harekete geçti.
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Kar erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazenin yanına ulaşılabildi.
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İranlı dağcının cenazesi, yine halatlara bağlanarak yaklaşık 400 metre çekildi.
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Helili’nin cenazesi, burada bir atın sırtına bağlanarak kara ambulansının beklediği 3 bin 200 metredeki kampına taşındı.
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İranlı dağcının cenazesi buradan da otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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