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        Haberler Gündem Güncel Ağrı Dağı'nda öldü, cenazesi 5 gün sonra indirilebildi | Son dakika haberleri

        Ağrı Dağı'nda öldü, cenazesi 5 gün sonra indirilebildi

        Ağrı Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan 47 yaşındaki Ekber Helili, düşerek yaşamını yitirdi. 5 gün sonra ulaşılabilen İranlı dağcının cenazesi 400 metre halatla çekilip, at sırtında aşağı indirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:40 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:40
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        • 1

          İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 13 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti.

        • 2

          14 Haziran sabahı 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helili, iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 200 metreye kadar sürüklenen Helili hayatını kaybetti.

        • 3

          Beraberindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Ekber Helili’nin cenazesini almak için çalışma başlattı.

          Ancak ekiplerin çalışması hava muhalefetine takıldı.

        • 4

          İhbar geldikten sonra saat 15.00 sıralarında Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metresinin Öküz Deresi'nde kamp alanına çıkan jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı.

        • 5

          Ekipler, bu süreçte dağcının bulunduğu bölgenin arazisini inceledi. Bugün hava koşulları uygun olunca ekipler harekete geçti.

        • 6

          Kar erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazenin yanına ulaşılabildi.

        • 7

          İranlı dağcının cenazesi, yine halatlara bağlanarak yaklaşık 400 metre çekildi.

        • 8

          Helili’nin cenazesi, burada bir atın sırtına bağlanarak kara ambulansının beklediği 3 bin 200 metredeki kampına taşındı.

        • 9

          İranlı dağcının cenazesi buradan da otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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